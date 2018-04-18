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Buradasınız : » » Ruhani: Silah üretmek için kimsenin onayını beklemeyeceğiz

Ruhani: Silah üretmek için kimsenin onayını beklemeyeceğiz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Dünyaya, silah üretmek için kimsenin onayını beklemeyeceğimizi söyledik" dedi.

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Ruhani: Silah üretmek için kimsenin onayını beklemeyeceğiz

Ulusal Ordu Günü'nde bir televizyona röportaj veren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “Dünyaya, ihtiyacımız olan silahları üreteceğimizi veya elde edeceğimizi ve onaylarını beklemeyeceğimizi söyledik” dedi. Ruhani, silahlı kuvvetlerinin komşu ülkelere yönelik bir tehdit oluşturmadığını da sözlerine ekledi.

İsrail'in hava saldırısında 7 İranlı hayatını kaybetmişti

Geçtiğimiz gün Humus'ta bulunan T4 ve Şayrat hava üslerine saldırı gerçekleştirilmişti. Görgü tanıkları, Suriye'nin ana gaz alanlarının bulunduğu stratejik bir bölgedeki, İran güçleri tarafından kullanılan üslere 20'den fazla füze isabet ettiğini söyledi. Saldırda 14 kişi hayatını kaybetti. İran Devlet Televizyonu'nun haberine göre, hayatını kaybedenlerin 7'sinin İranlı olduğu ortaya çıkmıştı.

İran'dan İsrail'e tehdit: Karşılıksız kalmayacak

Lübnanlı el-Mayadeen kanalının haberine göre, üst düzey bir İranlı yetkili, İsrail'in Suriye'de düzenlediği hava saldırısına ilişkin "Bu saldırı karşılıksız kalmayacak" demişti.

Kaynak: Reuters

Etiketler: silah, ruhani
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