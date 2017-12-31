Ruhani, İran'daki gösterilerle ilgili ilk kez konuştu

İran'da yaşanan protestolarla ilgili Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani kabine toplantısında konuştu.

Kabineye hitap eden Ruhani, göstericilerin eleştiri hakkına sahip olduğunu ancak şiddet olaylarının ve kamu mallarına zarar vermenin kesinlikle kabul edilemeyeceğinin altını çizdi.

"Halkın durumunu iyileştirmesi için çaba harcamalıyız" diyen Ruhani, ulusal çıkarlar doğrultusunda hareket edileceğini kaydetti.

Trump'ın paylaşımını eleştirdi

Ruhani, hükümetin eleştirilere alan açması gerektiğini söyledi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın, gösterilerle ilgili sosyal medya paylaşımını da eleştirdi.

İran Cumhurbaşkanı "Trump'ın buradaki göstericilere karşı herhangi bir sempatisi olamaz." dedi.

Kaynak: TRT Haber