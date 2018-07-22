Ruhani: ABD'nin siyaseti zayıflatmak, yıkmak ve bölmektir

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da ülkesinin büyükelçileri ve misyon temsilcilerine hitap ettiği konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump ve genel olarak Washington yönetiminin İran politikasını eleştirdi.

Beyaz Saray'ın hiçbir dönemde bu düzeyde uluslararası hukuk, İslam ve Filistin karşıtlığı yapmadığını belirten Ruhani, "ABD'nin İran'a yönelik asıl siyaseti yaptırımlarla zayıflatmak, yıkmak ve bölmekten ibarettir" dedi.

"ABD'nin komplosu İran halkını yormak"

İran halkının, ülke güvenliği ve çıkarları aleyhine kışkırtmalara boyun eğmeyeceğini dile getiren Ruhani, "ABD'nin son komplosu İran halkını yormaktır. Eğer Trump gibi yalancı zorbaya teslim olursak İran'ı yağmalayacaktır" diye konuştu.

Hasan Ruhani, ülkesinin stratejik derinliğinin doğudan Hint alt kıtası, batıdan Akdeniz, güneyde Kızıldeniz ve kuzeyde Kafkasya'ya uzandığını söyleyerek, "Siyasetten biraz anlayan kişi, İran'ın petrol ihracatını engelleyeceğiz demez. Birçok boğaz var. Hürmüz Boğazı bunlardan sadece biridir. İran'la barış, barışların anası; savaş, savaşların anasıdır" dedi.

"Suudi Arabistan'la ilişkilerimizi düzeltmek istiyoruz"

Ruhani, İran'ın komşularıyla ilişkilerini geliştirmek istediğini de vurguladı:

"En iyi ilişkileri komşularımızla kurmak istiyoruz. Yeni şartlar içinde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'le ilişkilerimizi düzeltmek istiyoruz. İki yolumuz var. Ya teslim olacağız ya direneceğiz. Bu gün ABD ile diyalog kurmak, teslim olmak ve İran'ın kazanımlarını kaybetmesi demektir."

Kaynak: AA