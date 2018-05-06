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Buradasınız : » » Ruhani: ABD tarihi bir pişmanlık yaşayacak

Ruhani: ABD tarihi bir pişmanlık yaşayacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin İran’la 2015’te imzalanan nükleer anlaşmadan çıkması durumunda “tarihi bir pişmanlık” yaşayacağını söyledi.

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Ruhani: ABD tarihi bir pişmanlık yaşayacak

İran'ın kuzeydoğusundaki Sebzevar kentinde halka seslenen Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran yönetimiyle imzalanan nükleer anlaşmayı devam edip etmeyeceğine ilişkin 12 Mayıs'ta vermesi beklenen karara değinerek, "Trump'ın vereceği her karar için planımız hazır" dedi.

“Savunma silahlarımız konusunu kimseyle müzakere etmeyiz”

Tahran'la yapılan nükleer anlaşmada değişiklikler yapılarak İran'ın füze potansiyelini de anlaşmaya eklenmesini isteyen ABD'nin talebine değinen Ruhani, "Savunma silahlarımız konusunu kimseyle müzakere etmeyiz. Kendimizi savunmak için nasıl bir karar aldığımız kimseyi ilgilendirmez" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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