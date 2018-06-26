Ruhani, ABD ile ekonomik savaş halinde olduklarını açıkladı

Başkent Tahran'da düzenlenen Yargı Erki Genel Toplantısı'nda konuşan Ruhani, ABD yönetiminin hedefinde İran ekonomisi olduğunu dile getirdi.

Ülke dışında yaklaşık 6 milyon İranlının yaşadığını söyleyen Hasan Ruhani, bu vatandaşlarına "İran'a gelerek yatırım yapmaları" çağrısında bulundu.

Ruhani, sürekli artan döviz kurlarıyla ilgili ise, "Gerekli miktarda dövize sahibiz. Halk bu konuda endişelenmemelidir" dedi.

Ülkede döviz arzı konusunda sorun yaşanmadığını savunan İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 50-60 kişilik bir grubun döviz piyasasında sorun çıkarmaya çalıştığını ifade etti.

Kaynak: AA