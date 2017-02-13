Ruanda'da sağlık çalışanlarına cep telefonu yasaklandı

Ruanda Sağlık Bakanı Diane Gashumba, ülkedeki sağlık çalışanlarının görev başında oldukları süre boyunca cep telefonu kullanmalarına izin verilmeyeceğini söyledi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Gashumba, sağlık sektöründe hizmet veren tüm çalışanlara "görev başında cep telefonu kullanımı yasağı" getirileceğini belirtti.

Gashumba, bakanlık yetkililerinin yasağa ilişkin çalışmaları sürdürdüğünü ifade ederek sağlık kuruluşlarındaki telefonların da doktorlar ve diğer görevlilerin kullanımına uygun hale getirileceğini vurguladı.

Yasak kararının, hastalardan gelen şikayetler üzerine alındığı kaydedildi.

Gelecek ay başlatılacak uygulamayla sağlık alanındaki hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.