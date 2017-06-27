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Rosneft ve Ukrayna siber saldırının pençesinde

Rus petrol devi Rosneft ve Ukrayna'da hükümete ait bilgisayar ağı dahil olmak üzere birçok sunucu siber saldırıya maruz kaldı.

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Rosneft ve Ukrayna siber saldırının pençesinde

Rusya’nın en büyük petrol şirketi Rosneft’in, Ukrayna hükümetinin, ülkedeki bazı bankaların ve başkent Kiev’deki Borispol Uluslararası Havalimanı'nın siber saldırılara maruz kaldığı bildirildi.

Rosneft’in, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki resmi hesabından yapılan açıklamada, şirket sunucularının son derece yoğun bir siber saldırı altında olduğu belirtildi.

Saldırıların çok ciddi sonuçlara neden olabileceğinin vurgulandığı açıklamada, “Ancak her ihtimale karşı şirketin yedek kontrol sistemi devreye alnındı. Petrol üretimi veya rafinesinde herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Umuyoruz ki bu saldırıların mevcut hukuki süreçle ilgisi yoktur.” ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna da siber saldırı altında

Ukrayna’da ise hükümete ait bilgisayar ağı dahil olmak üzere, ülkedeki birçok banka ve Kiev’deki Borispol Uluslararası Havalimanı siber saldırılara maruz kaldı.

Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Geraşçenko, sosyal paylaşım sitesi Facebook’tan yaptığı açıklamada, saldırılar neticesinde hükümetin bilgisayar ağının çöktüğünü belirtti.

Borispol Uluslararası Havalimanı’nın Direktörü Yevhen Dykhne de yine Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, siber saldırılar nedeniyle havalimanından gerçekleştirilen bazı uçuşlarda rötar olduğunu açıkladı.

Ukrayna Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada ise ülkedeki kimi bankaların saldırılar nedeniyle bazı işlemleri gerçekleştirmede teknik sıkıntılar yaşadığı ifade edildi.

Etiketler: Rus petrol devi Rosneft, Ukrayna, Siber saldırı
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