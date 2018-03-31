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Buradasınız : » » Romanya'daki FETÖ okulunda 9 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz iddiası

Romanya'daki FETÖ okulunda 9 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz iddiası

Romanya'nın başkenti Bükreş'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait bir okulda çalışan beden öğretmeni, 9 yaşındaki kız öğrenciyi taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

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Romanyadaki FETÖ okulunda 9 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz iddiası

Rumen basınınındaki haberlere göre, 40 yaşındaki öğretmen, kız öğrencinin velisinin şikayeti üzerine dün gözaltına alındı.

Veli, olayın geçen hafta yaşandığı, kendisinin durumu dün öğrenmesine üzerine hemen polisi aradığını belirtti.

Veli, "Beden eğitimi dersi bitiminde öğretmen, 'sana kek vereceğim' diyerek kızımı bir odaya çekti. Sonra kızıma cinsel tacizde bulunarak pantolonunu indirdi" diye konuştu.

Durumu, kızının, söz konusu öğretmenle karşılaşmamak için diğer öğrencilerin arkasına saklanması üzerine okul yönetimine haber veren çocuklar sayesinde öğrenen anne, okul yönetimiyle görüşmesinin ardından polisi arayarak şikayet etti.

Kaynak: AA

Etiketler: taciz, Romanya, gözaltı, fetö
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