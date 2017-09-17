Romanya'da şiddetli fırtına: 5 ölü

Romanya'nın batısında etkili olan şiddetli fırtına 5 kişin ölümüne, en az 30 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Yetkililer, hızı saatte 100 kilometreye ulaşan fırtınanın ülkenin batısındaki bölgelerde hasara neden olduğunu ve 5 kişinin fırtınanın sebep olduğu olaylarda hayatını kaybettiğini, 30 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Fırtınanın bazı ağaçları kökünden söktüğü ve elektrik tellerini kopardığı, çok sayıda evin elektriksiz kaldığı öğrenildi.

Rumen yetkililer, halkı dışarı çıkmamaları ve elektrikli cihazların fişlerini prize takmamaları konusunda uyardı.