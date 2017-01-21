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Romanya'da gece kulübünde yangın

Romanya'nın başkenti Bükreş'te bir gece kulübünde çıkan yangında 38 kişi yaralandı.

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Romanyada gece kulübünde yangın

Romanya'nın başkenti Bükreş'te bir gece kulübünde çıkan yangında 38 kişi yaralandı.

Yetkililer, Bamboo adlı gece kulübünde çıkan yangında yaralanan 38 kişinin tedavi altına alındığını belirtti.

Başkent ambulans hizmetleri koordinatörü Bogdan Oprita, yaralılardan çoğunun dumandan zehirlendiğini, olay yerine 20 ambulansın sevk edildiğini ifade ederken, üt düzey acil durum yetkilisi Raed Arafat, bir yaralının durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Gece kulübünde bazı kişilerin, yasak olmasına rağmen sigara içtiği ileri sürüldü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Bükreş'teki bir gece kulübünde 30 Ekim 2015'te çıkan yangında 63 kişi hayatını kaybetmişti. AA

Etiketler: Romanya, bükreş, Gece kulübünde yangın
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