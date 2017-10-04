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Romanya'da binlerce kamu çalışanından protesto

Romanya'da binlerce kamu çalışanı, hükümetin, yeni sosyal güvenlik vergisi düzenlemesine ilişkin planını rafa kaldırması talebiyle protesto gösterisi düzenledi.

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Romanyada binlerce kamu çalışanından protesto

Romanya'da binlerce kamu çalışanı, hükümetin, yeni sosyal güvenlik vergisi düzenlemesine ilişkin planını rafa kaldırması talebiyle protesto gösterisi düzenledi.

Başkent Bükreş'te kamu binalarının bulunduğu bölgede toplanan binlerce gösterici, ıslık çalarak "Romanya uyan" sloganı attı.

Alfa-Cartel isimli sendikanın organize ettiği gösteriye katılan işçiler, Başbakan Mihai Tudose ve diğer bakanların istifasını talep etti.

Bu arada, bazı sendika yöneticileri Tudose ile görüşerek taleplerini iletti.

Hükümetin yeni planı, halihazırda işverenin ödediği sosyal yardım vergisinin işçiden tahsil edilmesini öngörüyor.

Çalışanların ödediği vergi miktarının artmasına neden olacak düzenlemeye tepki gösteren sendikalar, yeni planının, çalışanların net gelirini en az yüzde 8 azaltacağını savunuyor.

Hükümet ise gelecek yıl maaşlarda öngürülen zamla çalışanların kesintileri neredeyse hissetmeyeceğini iddia ediyor.

Etiketler: Romanya, kamu çalışanı, protesto
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