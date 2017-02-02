  • 02 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.738
    EURO 4.038
  • BIST 87639.09
    ALTIN 145.897
Buradasınız : » » Romanya'da 'af yasası' protesto ediliyor

Romanya'da 'af yasası' protesto ediliyor

Romanya'da ceza kanunu ve af tasarısında yapılan bazı değişiklikler insanların ayaklanmasına yol açtı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Romanyada af yasası protesto ediliyor

Romanya'da meclis tarafından onaylanan af tasarısı ve ceza kanunu ile ilgili yapılan değişiklikler protestoları beraberinde getirdi.

Dün geceki hükümet toplantısının ardından Adalet Bakanı Florin Iordache, yaptığı basın toplantısında, cezaevlerindeki binlerce kişinin affedilmesini ve ceza kanununda değişiklikler yapılmasını öngören tasarının meclis tarafından onaylandığını duyurdu.

Başkent Bükreş'teki hükümet binası önünde bir araya gelen on binlerce kişi, tasarının yasalaşmasını protesto etti.

Ülke genelinde de yüz binlerce kişi, af yasası ve ceza kanunudaki değişikliklerin yolsuzlukla mücadeleye sekte vuracağını savunarak, hükümeti istifaya çağırdı.

Yolsuzlukla Mücadele Başsavcısı Laura Kovesi, bir gazeteye yaptığı açıklamada, "Ceza kanunundaki değişiklikler yolsuzlukla mücadeleye çok büyük zarar verecek. Tüm üst düzey memurlar, cezai sorumluluktan kurtulacak." ifadelerini kullandı.

Kanun, 5 yıldan az hapis cezası kalmış mahkumların salıverilmesinin yanı sıra yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmaktan cezası olan birçok politikacı ve kamu çalışanın affedilmesini içeriyor.

Etiketler: Romanya, protesto, af yasası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER