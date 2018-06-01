  • 01 HAZIRAN 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 4.528
    EURO 5.305
  • BIST 100652.27
    ALTIN 188.926
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Romanya İstihbaratı 6 milyon Rumen'i takip etmiş

Romanya İstihbaratı 6 milyon Rumen'i takip etmiş

Romanya İstihbarat Servisi'nin (SRI), 2004-2006 yılları arasında 6 milyon Rumen'i takip ettiği ortaya çıktı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Romanya İstihbaratı 6 milyon Rumeni takip etmiş

"Romania Journal"ın "digi24.ro" sitesine dayandırdığı haberine göre, Parlamentonun SRI faaliyetleriyle ilgili komisyonunun başkanı Claudiu Manda, SRI'nın 2004-2006 yılları arasında 6 milyon Rumen'i takip ettiğini belirtti.

Manda, komisyonun elindeki bilgilere göre, tüm hükümet üyelerinin o yıllarda, ulusal güvenlik yetkisine dayanılarak izlendiğini ifade ederek, “Teknik denetim için kullanılmış olsa da ulusal güvenlik yetkilerinin istismarının yanı sıra vatandaşların hak ve özgürlüklerine yönelik kısıtlamalar da söz konusuydu." dedi.

İstihbaratın, 2005-2006 arasında 311 bin gözetim ve takip kararı aldığına dikkati çeken Manda, bir kararla ortalama 20 kişinin ya da yetkilinin takip edildiğini vurgulayarak, "6 milyondan fazla kişinin izlendiğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Manda ayrıca 2012 yılında hemen hemen tüm idarecilerin ve birçok milletvekilinin izlendiğine dair bilgilendirildiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: romanya istihbarat servisi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER