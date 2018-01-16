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Romanya Başbakanı Mihai Tudose istifa etti

Romanya Başbakanı Mihai Tudose, Sosyal Demokrat Parti’nin (PSD) Ulusal Yönetim Komitesi toplantısının ardından, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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Romanya Başbakanı Mihai Tudose istifa etti

Bugün gerçekleştirilen Sosyal Demokrat Parti’nin Ulusal Yönetim Komitesi toplantısındaki gizli oylamada 59'a karşı 4 hayır ve 4 çekimser oyla partisinin desteğini alamayan Başbakan Tudose, toplantı sonrası istifa ettiğini söyledi.

Mihai Tudose, toplantı çıkışında basına yaptığı açıklamada, yeni başbakan atanana kadar beklemeyeceğini belirterek, partisinin yeni bir hükümet kurmaya karar verdiğini aktardı.

Tudose, "Daha fazla otoyol ve hastane yapmadığım için kendimi suçluyorum ama 2017 yılını da kötü kapatmadım. Hiçbir şeyden pişman değilim." dedi.

Tudose'nin bu gece ya da sabah saatlerinde istifasını resmen sunması bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Romanya Başbakanı Mihai Tudose
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