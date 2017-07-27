Romanya, ABD'den füze satın almaya hazırlanıyor

ABD'nin Bükreş Büyükelçisi Hans Klemm, hava savunma sisteminin sadece Romanya'yı değil tüm komşularını ve NATO ülkelerini koruyacağını söyledi.

Devlet televizyon kanalı TVR'ye röportaj veren Büyükelçi Klemm, alınması düşünülen Patriot füze sisteminin sadece ülkeyi değil, Romanya'nın tüm komşularını ve NATO ülkelerini koruyacağını belirtti.

Yerel basında çıkan habere göre, Romanya Savunma Bakanlığından emekli bir korgeneral, savunma sisteminin amacının herhangi bir yerden gelebilecek hava tehdidine karşı koruma sağlamak olduğunu hatırlatarak, "Füzelerin ülkeye kazandırılması bizim için son derece önemli. Doğu bölgesi başta olmak üzere bu füzelerle, herhangi bir yönden gelecek tehditlere karşı ülke savunulabilecek. Doğu bölgemizde Ukrayna'da sorunlar var. Kırım da sorunlu bir bölge." ifadelerini kullandı.

Romanya Hava Kuvvetleri'nden eski bir pilot da yaptığı açıklamada, NATO üyesi olan Romanya'nın NATO'dan aldığı desteğin dışında NATO'ya karşı sorumlulukları ve taahhütleri olduğunu vurgulayarak, Romanya'nın gayri safi milli hasılasının yüzde 2'sini ülke savunması için harcaması gerektiğini ifade etti.

Savunma Bakanı Tutuianu, dün ABD'den 3,9 milyar dolarlık Patriot füze sistemi satın alma niyetinde olduklarını açıklamıştı.

İlk olarak parlamentonun buna izin verecek yasayı çıkartması gerektiğini ifade eden Tutuianu, ödeme yapmaya da kasımda başlayabileceklerini söylemişti.

Hava savunma sistemleri, geçen yıl ilk kez ülkenin Midia bölgesine, ABD ordusu ile yapılan ortak askeri tatbikat kapsamında getirilmişti.