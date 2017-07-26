  • 26 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Romanya ABD'den füze almaya hazırlanıyor

Romanya, ABD'den yaklaşık 4 milyar dolarlık patriot füze sistemi alacak.

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Romanya ABDden füze almaya hazırlanıyor

Romanya Savunma Bakanı Adrian Tutuianu, ABD'den 3,9 milyar dolarlık Patriot füze sistemi satın alma niyetinde olduklarını açıkladı.

Ancak ilk olarak parlamentonun buna izin verecek yasayı çıkartması gerektiği ifade eden Tutuianu, ödeme yapmaya da kasımda başlayabileceklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, bu konudaki satışın bakanlıkça onaylandığı belirterek, füze sisteminin Romanya'nın savunmasını güçlendireceği, bölgesel tehditleri önleyeceği, ülke ordusunun savunma yeteneklerini artıracağı ve NATO müttefikine kalkan vazifesi göreceği kaydedildi.

Etiketler: Romanya, abd
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