Roma'dan Filistinli tutuklulara destek

İtalya'nın başkenti Roma'da yapılan "Filistinli tutuklulara özgürlük" eylemine Filistin'in İtalya nezdindeki Büyükelçisi Dr. Mai Alkaila ve Filistinli Tutuklularla Dostluk Derneği İtalya Başkanı Bassam Salih'in yanı sıra Roma ve Lazio'da yaşayan Filistinliler ile Filistin destekçisi İtalyanlar katıldı.

"Tüm Filistinli tutuklulara özgürlük", "Ahed et-Temimi ve İsrail hapishanelerindeki çocuk tutuklulara özgürlük" yazılı pankartlar ile Filistin bayrakları taşıdı.

Eylemde dağıtılan bildiriler, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı zulme ışık tuttu.

"6050 Filistinli, İsrail hapishanelerinde tutuklu"

İsrail, 1967'de Filistin topraklarını işgal etmeye başlamasından bu yana 800 binden fazla Filistinliyi tutukladı.

Mart 2018 itibarıyla 6050 Filistinli, İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunuyor. Bunların 427’si suçlama veya yargılama olmaksızın idari gözetim altında tutuldu. Tutukluların 356’sı ise çocuk.

Göstericiler, İsrail'in çocukları hapse atmasının uluslararası hukuk ve insanlığa aykırı olduğu söyledi ve gözetim altında tutulanlardan bazılarının hapiste kalma süresinin 14 yılı bulduğunu da anlattı.

"İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerden 251 tanesi şehit oldu"

Filistin'in İtalya nezdindeki Büyükelçisi Dr. Alkaila, eylemin Filistinli tutuklularla dayanışma göstermek ve özgür bırakılmaları çağrısı yapılması için düzenlendiğinden bahsetti.

"İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerden 251 tanesi şehit oldu çünkü ilaç ve tedaviden yoksun bırakıldılar. 1948'den bu yana yaklaşık 1 milyon Filistinli İsrail hapishanelerine atıldı. Bu da Filistin nüfusunun dörtte birine tekabül ediyor. Ayrıca tutuklular çok kötü muamelelere maruz kalıyorlar."

"Tutuklular fiziksel ve psikolojik kötü muamele ile aşağılamalara maruz kalıyor"

İsrail, Alkaila'nın kendisini de 1986 yılında yaklaşık 1 sene boyunca siyasi tutuklu olarak hapsetti.

"Bu yüzden de yapılan muameleyi çok iyi biliyorum. Sorgu sürecini, fiziksel ve psikolojik kötü muameleyi, aşağılamaları, fiziksel ve psikolojik işkenceyi çok yakından biliyorum. Sorgu süreci en zoru çünkü yaptığın şeyi değil onların söylemeni istediği şeyi söylemen için her türlü yöntemi kullanıyorlar. Bu süreç, özellikle çocuklar için çok korkunç."

"İsrail, Filistinli çocukların direniş bilincini yok etmek istiyor"

Özellikle İsrail hapishanelerindeki çocukların durumunu anlatan Alkaila, İsrail'in, Ahed Tamimi ve diğer çocukları tutuklayarak Filistinli çocukların içlerindeki direniş bilincini yok etmeyi amaçladığını söyledi.

"Uluslararası topluma, Filistinlileri savunmaları ve hapisteki Filistinlilere uluslararası hukuk ve 4. Cenevre Sözleşmesi çerçevesinde davranılmasını istemeleri çağrısında bulunuyoruz. Çünkü İsrail, bunları ihlal ediyor."

Kaynak: TRT Haber, AA