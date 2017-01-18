  • 18 OCAK 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Karla Karışık Yağmurlu
Karla Karışık Yağmurlu
  • DOLAR 3.765
    EURO 4.034
  • BIST 82362.77
    ALTIN 147.033
Buradasınız : » » Rolls Royce'a 800 milyon dolarlık rüşvet cezası

Rolls Royce'a 800 milyon dolarlık rüşvet cezası

ABD Adalet Bakanlığı, İngiliz otomobil üreticisi Rolls Royce'un yabancı hükümet yetkililerine rüşvet verdiği gerekçesiyle üç ülkeye 800 milyon dolar ödeyeceğini açıkladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Rolls Roycea 800 milyon dolarlık rüşvet cezası

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Rolls Royce; ABD, İngiltere ve Brezilya hükümetlerine toplamda 800 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti.

Söz konusu rakamın yaklaşık 605 milyon dolarının İngiltere'ye, 170 milyon dolarının ABD'ye ve 25 milyon dolarının Brezilya'ya ödeneceği bildirildi. Adı geçen üç ülkedeki yolsuzlukla mücadele güçlerinin işbirliğinde yürütülen soruşturmaları kapsamında, şirketin 2000-2013 döneminde yabancı hükümet yetkililerine kamu ihaleleri karşılığında 35 milyon dolar rüşvet verdiği ortaya çıkarıldı.

Rolls Royce'un suçlamaları kabul ettiği ifade edilen açıklamada, Çin, Tayland, Brezilya, Hindistan, Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, Angola, Malezya, Nijerya ve Iraklı hükümet yetkililerinin şirketten rüşvet aldığı kaydedildi.

Şirketin Londra borsasında işlem gören hisseleri, rüşvet soruşturmasının sonuçlanmasının ardından yüzde 6 değer kazandı. AA

Etiketler: abd, Rolls Royce, rüşvet, Londra borsası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER