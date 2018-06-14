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Rolls-Royce 4 bin 600 kişiyi işten çıkaracak

İngiltere’nin önde gelen yüksek teknoloji şirketlerinden Rolls-Royce, iki yıl içerisinde yaklaşık 4 bin 600 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

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Rolls-Royce 4 bin 600 kişiyi işten çıkaracak

Rolls-Royce şirketinden yapılan açıklamada iki yıl boyunca şirketin Derby’deki merkezinde çalışan orta yönetici ve ofis çalışanları ağırlıklı olmak üzere toplam 4 bin 600 kişinin işten çıkarılmasının planlandığı kaydedildi.

Bu yılın sonuna kadar yaklaşık bin 500 kişinin işine son verilmiş olacak.

Şirketin Üst Yöneticisi Warren East ise konuya ilişkin olarak, “Dünyaya öncülük eden teknolojimiz, dikkate değer kar ettiren bir büyüme potansiyeli sunuyor.” dedi.

East şirketin geleceğe dönük yatırımlarına devam ederken bir yandan da daha basit, hızlı ve işlevsel bir işletim modeli üzerinde çalıştığını belirtti.

East, “Günlük operasyonlarımızı iyileştirip, liderliğimizi güçlendirirken, bizi yavaşlatan karmaşıklığı azaltmaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: rolls-royce
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