Rollercoaster 30 metre yükseklikte durdu

Japonya'nın Osaka kentinde bir lunaparkta rollercoaster eğlencesi, dehşete dönüştü. Bir rollercoaster, sensör hatası yüzünden hızla giderken, birden durdu.

O anda içinde 60 kişinin bulunduğu vagonlardan biri, 1 kilometrelik parkurun tam ortasındaydı. Üstelik yerden 30 metre yükseklikte ve baş aşağıydı.

Vagondakiler 2 saat boyunca havada asılı kaldı. Kurtarma çalışmaları, büyük bir dikkatle yapıldı. Baş aşağı bekleyen araçtakileri indirmek için platform kullanıldı.

Kurtarılanlar acil durum merdivenlerinden aşağı indirildi. Lunapark işletmesi, soruna raylarda bulunan motor sisteminin, sensörlerin bir sorun algılaması üzerine durdu.

İşletme, misafirlerden özür diledi. Tamir çalışmaları ve güvenlik kontrollerinin ardından roller coaster yeniden kullanıma açıldı. Japonya'da son iki yılda 3 kez benzer arıza yaşandı.

Kaynak: TRT Haber