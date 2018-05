Rockefeller'in koleksiyonundan bir günde milyonlarca dolarlık satış

Pablo Picasso'dan Henri Matisse'in eserlerine, Napolyon'un kullandığı tatlı tabağından modernist Amerikalı ressamların eserleri Amerikalı ünlü milyarder iş insanı David Rockefeller'in açık artırmaya çıkarılan koleksiyonu yeni alıcılarını bekliyor.

New York'taki Christie's Müzayede Evi'nde düzenlenen açık artırmanın 19. ve 20. yüzyıl sanatının ön plana çıktığı ilk gününde 646 milyon dolar satış elde edildi.

Açık artırmada Pablo Picasso'nun 1905 tarihli "Young Girl with a Flower Basket" tablosunun 115, Claude Monet'nin "Water Lilies in Bloom" eserinin 84,6 ve Henri Matisse'in "Odalisque reclining with magnolias" tablosunun 80,7 milyon dolara satıldığını açıkladı.

Açık artırmanın bu akşamki bölümünde Willem de Kooning, Edward Hopper, John Singer Sargent ve Georgia O'Keeffe gibi modernist Amerikalı ressamların eserlerinin, perşembe günü de mobilya, seramik ve dekorasyon parçalarının açık arttırmaya çıkarılması planlanıyor. Açık artırmada Napolyon'un kullandığı seramik bir tatlı tabağının da yer aldığı kaydediliyor.

Satış gelirleri Rockefeller ailesinin desteklediği hayır kurumları arasında paylaştırılacak.

Standard Oil petrol şirketi kurucusu John D. Rockefeller'ın hayatta kalan son torunu David Rockefeller, 2017'de 101 yaşında hayatını kaybetmişti.

