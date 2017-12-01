Rıza Sarraf Hakan Atilla davasında ifade verdi

New York'ta tutuklu bulunan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davada tanık olarak dinlenen Rıza Sarraf, Atilla'ya "kesinlikle rüşvet vermediğini, ondan da böyle bir talep gelmediğini" söyledi.

Duruşmanın üçüncü gününde, savcılık makamının tanığı Sarraf ifade vermeye devam etti.

Dün duruşma salonuna mahkum kıyafeti ile getirilen Sarraf'ın bugün takım elbise giymesi dikkati çekti.

Sarraf, dün avukatlarının kendisine hakimin müsadesiyle takım elbise giyebileceğini söylediğini belirtti.

Hala FBI gözetiminde olduğunu ifade eden Sarraf, "Cezaevinde aldığım tehditler nedeniyle FBI gözetimindeyim." dedi. Sarraf tekrar hapishaneye dönüp dönmeyeceği konusunda ise kendisine herhangi bir söz verilmediğini söyledi.

"Kesinlikle rüşvet vermedim, ondan da böyle bir talep gelmedi"

Sarraf'ı sorgulayan savcılık yetkilisi Sidhardha Kamaraju'nın Hakan Atilla'ya rüşvet verip vermediği sorusuna Sarraf, "Kesinlikle hayır." yanıtını verdi ve Atilla'dan da böyle bir talep gelmediğini anlattı.

İranlıların Halk Bankası yetkilileri ile Türkiye'de yaptığı toplantılar hakkında da soruları yanıtlayan Sarraf, İranlıların uluslararası ödemelerinin Halk Bankası tarafından doğrudan yapılması konusundaki baskı yaptığını ileri sürdü.

Sarraf, Halk Bankası eski Genel Müdürü Süleyman Aslan ve Atilla'nın talebin uygun olmadığını ve İran'ın uluslararası ödemelerine aracılık etmeyeceklerini ilettiklerini ifade etti.

Atilla'nın avukatı ses kayıtlarına itiraz etti

Duruşma sırasında bugün Sarraf ve Atilla arasında geçtiği iddia edilen iki ses kaydı da dinletildi. Atilla'nın avukatlarından Cathy Fleming ise savcılığın delil olarak sunduğu ses kayıtlarının doğruluğunun kanıtlanmadığını belirterek itiraz etti.

Fleming, savcılığın delil olarak sunduğu birçok belge, ses kayıtları ve WhatsApp mesajlarına da sürekli itirazda bulundu.

Sarraf, cuma günü de ifade vermeye devam edecek ve duruşma (TSİ) 17:30 'da başlayacak.

Dünkü duruşmada Sarraf, kendisine yöneltilen bütün suçlamaları ve savcılıkla işbirliği yaptığını kabul etmişti.

Sarraf, "İşbirliği cezaevinden çıkmam için en iyi yoldu. Cezamın ne olacağına dair kimse bir söz vermedi. Yargıç cezama karar verecek ... Federal hükümetin tutuklaması altındayım. FBI ajanları gözetimindeyim. Bir otelde kalmıyorum. Bir kaç haftadır FBI'ın tutuklusuyum." demişti.

Atilla'nın avukatlarından Cathy Fleming, ABD'nin New York Güney Bölge Mahkemesi'ne ekim ayında sunduğu yeminli dilekçelerde ABD'li yetkililerin delil olarak sunduğu tartışma yaratan bilgi, belge ve kayıtların "çalıntı ve sahte olduğuna inandıklarını" belirtmişti.

İran'a yönelik yaptırımları delme, banka dolandırıcılığı ve kara para aklamak gibi 6 ayrı suç atfedilen Sarraf geçen yıl mart ayında ABD'de tutuklanmıştı.

Atilla ise 27 Mart'ta JFK Havalimanı'ndan Türkiye'ye gitmek üzereyken gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

Kaynak: AA