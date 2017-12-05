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Rıza Sarraf: ABD'de hapisten çıkmak için yalan söyleyeceksin

Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın avukatları, Sarraf'ın hapishanedeki telefon görüşmelerinin kayıtlarına ilişkin mahkemeye bir mektup sundu.

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Rıza Sarraf: ABDde hapisten çıkmak için yalan söyleyeceksin

New York'ta tutuklu bulunan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davada savcılığın tanığı olan iş adamı Rıza Sarraf'ın "hapishaneden çıkmak ya da daha az ceza almak için işlemediğin suçları kabul etmek zorundasın" dediği ortaya çıktı.

Atilla'nın avukatları, Sarraf'ın hapishanedeki telefon görüşmelerinin kayıtlarına ilişkin mahkemeye bir mektup sundu.

Savunmanı avukatlarının sunduğu mektupta, 15 Eylül 2016'da Sarraf ile Ahad isimli bir kişi arasında geçen telefon konuşmasında Sarraf'ın "ABD'de hapishaneden çıkmak ya da daha az ceza almak için işlemediğin suçları kabul etmek zorundasın" dediği belirtildi.

Mektupta Sarraf'ın "daha az ceza alabilmek için yalan ifade vermekte istekli olduğu" belirtildi.

Ancak, mahkemenin elektronik belgelere erişim sistemine yüklenen mektup, kısa süre sonra mühürlendi ve kamu erişimine kapatıldı.

Atilla'nın yargılandığı davanın ikinci haftasında duruşmaya jüri üyelerinden birinin gecikmesi nedeniyle geç başlandı.

Savcılığın tanığı Sarraf ifade vermeye devam etti. Duruşma esnasında Atilla sık sık not alırken, avukatlarından Cathy Fleming de savcılığın hemen hemen tüm delillerine itirazda bulundu.

Kaynak: AA

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