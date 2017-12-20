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Buradasınız : » » 'Reventador Yanardağı' tekrar faaliyete geçti

'Reventador Yanardağı' tekrar faaliyete geçti

Ekvador’un doğusundaki And Dağları’nda bulunan Reventador Yanardağı, bir dizi patlamanın ardından lav ve kül püskürtmeye başladı. Fotoğrafçılar bu anları ölümsüzleştirdi.

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Adı “sorun yaratan” anlamına gelen Revendator Yanardağı, sorun yaratmaya başladı.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un doğusundaki And Dağları’nda bulunan 3 bin 562 metre yüksekliğindeki yanardağ, bir dizi patlamayla birlikte yeniden faaliyete geçti.

Lav ve kül püskürtmeye başlayan yanardağı, iki doğa fotoğrafçısı farklı açılardan görüntüledi. 

Kızıl lavların kraterin dört bir yanından eteklere akması, kül bulutlarının gökyüzüne doğru yükselişi, lavların akarken soğuyup kararması ve yanardağın durmadan tüten dumanı fotoğrafçılar tarafından ölümsüzleştirildi.

Yanardağ şimdilik çevredekiler için tehdit oluşturmuyor.

Reventador Yanardağ en son 2008 yılının Temmuz ayında faaliyete geçmişti.

Kaynak: TRT Haber
 

Etiketler: Reventador Yanardağı, Güney Amerika, Ekvador
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