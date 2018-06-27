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Restorandan atılan Sanders'a "Gizli Servis" koruması

Amerikan medyası, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'a Gizli Servis koruması verileceğini ileri sürdü.

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Restorandan atılan Sandersa &quot;Gizli Servis&quot; koruması

ABD'de Başkan Donald Trump'a göçmenlerle ilgili tavrından dolayı tepkiler sürüyor.

İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen bir Meksika restoranında protesto edilmişti.

Koruma verildi iddiası

Ardından Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da Virginia'daki bir restorandan kovuldu.

Sanders'a bu olayın ardından koruma verilmesi kararı alındı. İddia Amerikan NBC kanalından geldi. 

Geçici olacak

Sanders'a verilecek Gizli Servis koruması geçici olacak. Henüz Gizli Servis ve Beyaz Saray doğrulamadı. 

CNN'e konuşan ve adı açıklanmayan iki yetkili de korumanın ne kadar süreyle devam edeceğinin şu aşamada belli olmadığını öne sürdü.

Restorandan atıldı

Sanders, kovulma olayını Twitter'dan duyurmuştu. 

"Trump için çalıştığım gerekçesiyle restorandan kovuldum. Tüm insanlara elimden geldiğince iyi davranmaya çalışırım."

Göçmen tepkisi dinmiyor

Göçmen uygulaması “sınırda sıfır tolerans" olarak isimlendiriliyor. ABD'ye kaçak yollarla giriş yapan anne-babalar çocuklarından zorla ayrılıyor. 

Bir başkanlık kararnamesiyle sonlandırılsa da kamuoyunda tartışmalar hala devam ediyor. 

Kaynak: AA, TRT Haber

Etiketler: sarah sanders, gizli servis, beyaz saray
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