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Rengarenk balonlar gökyüzünü süsledi

Meksika'daki Uluslararası Balon Festivali'nde havalanan 200'den fazla balon, izleyicilere renkli anlar yaşattı.

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Rengarenk balonlar gökyüzünü süsledi

Meksika'nın Leon şehrinde her yıl düzenlenen "Uluslararası Balon Festivali" bu sene de renkli görüntülere sahne oldu.

Rengarenk balonlar havalanarak gökyüzünü süsledi.

Palyaço görünümünde olan da vardı...

Hayvan şeklinde olan da...

23 ülkeden katılım oldu

23 ülkeden katılımcılar çeşitli renk ve biçimdeki balonlarla 16'ncısı düzenlenen festivalde biraraya geldi.

200'den fazla balon göğe yükseldi.

Festival bölgesinde bulunan gölün üzerindeki renk cümbüşü ilgiyle izlendi.

Leon şehrindeki balon festivali 3 gün sürüyor.

Festival kapsamında konserler de düzenleniyor. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: balon, Uluslararası Balon Festivali, gökyüzü
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