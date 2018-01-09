Ren Nehri'nin su seviyesi 9 metreye yaklaştı

Almanya’nın Köln kentinde aşırı yağış sebebiyle yükselen nehir suları su baskınlarına yol açtı. Ülkenin batısında yer alan Ren Nehri'nin yükselmesinden dolayı su baskınları meydana geldi.
Nehir etrafında yaşayanlar endişelerini dile getirirken, Meteoroloji yetkilileri yükselmeye devam edecek olan Ren Nehri'nin seviyesinin 8 metre 77 cm'e ulaştığını bildirdi. Nehir çevresindeki yerleşim birimlerindeki insanlar zor anlar yaşadı.
Köln kenti, Ren Nehri'nin yükselmesi sonucu 1993 ve 1995 yıllarında 2 büyük su baskınına maruz kalmış, baskınlar sonucu aralarında Türklerin işlettiği nehir çevresindeki iş yerlerinde büyük maddi hasar oluşmuştu.
Kaynak: TRT Haber/İHA/AA