  • 09 OCAK 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.749
    EURO 4.487
  • BIST 116304.51
    ALTIN 159.007
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Ren Nehri'nin su seviyesi 9 metreye yaklaştı

Ren Nehri'nin su seviyesi 9 metreye yaklaştı

Almanya'da aşırı yağışlar hayatı zorlaştırıyor. Köln kentinde Ren Nehri, aşırı yağışlar yüzünden taştı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült

Almanya’nın Köln kentinde aşırı yağış sebebiyle yükselen nehir suları su baskınlarına yol açtı. Ülkenin batısında yer alan Ren Nehri'nin yükselmesinden dolayı su baskınları meydana geldi.

Nehir etrafında yaşayanlar endişelerini dile getirirken, Meteoroloji yetkilileri yükselmeye devam edecek olan Ren Nehri'nin seviyesinin 8 metre 77 cm'e ulaştığını bildirdi. Nehir çevresindeki yerleşim birimlerindeki insanlar zor anlar yaşadı. 

Köln kenti, Ren Nehri'nin yükselmesi sonucu 1993 ve 1995 yıllarında 2 büyük su baskınına maruz kalmış, baskınlar sonucu aralarında Türklerin işlettiği nehir çevresindeki iş yerlerinde büyük maddi hasar oluşmuştu.

Kaynak: TRT Haber/İHA/AA

Etiketler: almanya, ren nehri, Köln
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER