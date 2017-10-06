Rejim ve muhalifler Humus'ta uzlaşıya vardı

Suriye'deki dört çatışmasızlık bölgesinden biri olan Humus ilinin kuzeyinde ateşkes anlaşmasına varıldı.

Önceki gün askeri muhalifler ile Beşşar Esed rejimi güçleri, Astana sürecinde belirlenen çerçevede uzlaşıya vardı.

Muhaliflerin askeri ve sivil temsilcileri, rejim heyetini temsil eden Rus yetkililer ile Humus'un kuzey kırsalında muhaliflerin kontrolündeki Dar el-Kebire beldesinde bir araya geldi.

Mutabakat metninde, bölgede ateşkes sağlanması ve insani yardımların girmesi konusunda anlaşmaya varıldığı görüldü.

Muhaliflerin Rus heyetine rejimin cezaevlerinde tutuklu 12 bin 147 mahkumun isimlerinin yer aldığı listeyi de teslim ettiği öğrenildi.

Muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) Humus temsilcisi Fatih Hassun da, "Bu anlaşma, Astana toplantısına istinaden yapıldı. İmza atan gruplar, muhaliflerin müzakere heyetini temsil ediyor. Biz onay veriyoruz." dedi.

Humus'un kuzey kırsalında yaşayan yaklaşık 250 bin sivil, 5 yıldır rejimin askeri kuşatması altında.

Bu bölge, Kazakistan'ın başkenti Astana'da 3-4 Mayıs'ta düzenlenen Suriye konulu 4. toplantıda garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran tarafından "çatışmasızlık bölgesi" ilan edilmişti.

Rusya, 3 Ağustos'ta Humus'ta ateşkes sağlandığını duyurmuş ancak bölgedeki ateşkes anlaşması metninde, askeri muhalif gruplardan yalnızca birinin imzası olduğu öğrenilmişti.

Ardından Özgür Suriye Ordusu, anlaşmayı kabul etmediklerini ve yeniden müzakere edeceklerini duyurmuştu.