'Rejim ve destekçileri ateşkesi 399 defa ihlal etti'

Suriyeli muhalif grupların oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi Başkanı Riyad Hicab, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, Esed rejimi güçlerinin Barada Vadisi'ndeki ateşkes ihlalleri ve yol açtığı insani krize dikkati çeken açık mektup yazdı.

Hicab mektubunda, "BM ve üye ülkelere, Barada Vadisi'nde giderek kötüleşen korkutucu durumu ele almaya, Beşşar Esed ve İran destekli milislerin bölgede işledikleri suçları kınamaya, sivillere yönelik rastgele saldırıların, insan haklarının ve uluslararası insani hukukun apaçık ihlallerini acilen durdurmaya, ateşkese tereddütsüz ve tam olarak uyulmasını sağlama çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 30 Aralık'tan bu yana, rejim ve destekçilerinin ateşkesi 399 defa ihlal ettiğini ve en az 271 kişiyi öldürdüğünü belirten Hicab, en şiddetli saldırıların Şam'daki Barada Vadisi'nde düzenlendiğini kaydetti.

Hicab, rejim ve İran destekli milislerin vadiye yönelik yaylım ateşinin ateşkesle birlikte yoğunlaştığını vurgulayarak, rejime ait hava kuvvetlerinin özellikle Ayn el-Fica su tesislerini, Besime, Kafr Zeyt ve Hüseyniye köylerini durmaksızın hedef aldığını belirtti.

Mektubunda, "Barada Vadisi sakinleri sürekli ve insanlık dışı bombardımana maruz kaldı, bu bombardımanlarda varil bombaları kullanılarak uluslararası insani yasalar açıkça ihlal edildi." ifadesine yer veren Hicab, şöyle devam etti:

"Rejim ve ortaklarının, uzun süredir yaptıkları gibi özellikle bölgedeki sivil altyapıyı hedef aldığını biliyoruz. Daha da endişe verici olan, rejim güçleri 5 Ocak Perşembe günü vadideki Besime köyüne klor gazı içeren 4 adet füze ile saldırdı. Böylece, Kimyasal Silahların Yasaklanması Anlaşmasını açıkça ihlal etti. Bu bireylerin her biri ağır bombardıman altında, yemek, su, elektrik ve ilaç gibi hayati ihtiyaçlarının her geçen gün azalması karşısında acı çekiyor. Rejim, uluslararası insani hukuku ihlal ederek, 2015 yılının ortalarından itibaren Barada Vadisi'ne yönelik 'ya açlıktan öl ya da teslim ol' şeklinde barbarca kampanya yürütüyor. Bu acımasız politikasını sürdürmek için ateşkesi kullanıyor."

Hizbullah ve Suriye ordusu, bölgedeki su kaynaklarının kontrolünü ele geçirmek için Barada Vadisi'ni Temmuz 2016' da kuşatma altına almıştı. 2016'nın sonunda Halep'i ele geçiren rejim ve destekçileri, saldırılarını Barada Vadisi'nde yoğunlaştırmıştı. Şam'ın merkezine 16 kilometre mesafede yer alan vadi, başkentin ana su kaynaklarından Ayn el-Fica pınarına ev sahipliği yapıyor. Rejim güçleri, 22 ve 27 Aralık'ta Ay el-Fica'ya saldırmış, böylece Şam'daki milyonlarca kişi de susuz kalmıştı.