Rejim Suriye'nin güneyindeki sözde ateşkesin süresini uzattı

Beşşar Esed rejiminin savunma bakanlığının internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Ordu ve Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı, ülkenin güney bölgesindeki Dera, Kuneytra ve Süveyde illerinde sürdürülen askeri operasyonlarını durdurma kararını, 8 Temmuz'a kadar uzattı. Herhangi ihlal durumunda uygun şekilde yanıt verilecek." ifadesi yer aldı.

Rejim, 3 Temmuz'da 4 günlüğüne saldırılarını durdurduğunu bildirmişti.

Ancak, rejim söz konusu illere saldırmaya devam etti. Sözde ateşkesin süresi, bugün doluyordu.

Dera ve Kuneytra illeri 4-5 Mayıs'ta Astana toplantısında Rusya, Türkiye ve İran'ın imzaladığı muhtırada, oluşturulması öngörülen "çatışmasızlık bölgeleri" arasında yer alıyor.

4-5 Temmuz'da düzenlenen Astana 5 toplantısı sırasında, Rusya ve ABD'nin güney cephesinde Astana sürecinin dışında, güvenli bir bölge oluşturulması için anlaştıkları belirtilmişti.