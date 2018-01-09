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Buradasınız : » » Rejim güçleri İdlib'i vurmaya devam ediyor

Rejim güçleri İdlib'i vurmaya devam ediyor

Suriye'nin İdlib ilinde İran destekli gruplar ile Esed rejimi karşıtı gruplar arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

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Rejim güçleri İdlibi vurmaya devam ediyor

Beşşar Esed rejimi destekçisi İran kontrolündeki güçler, güneyden Ebu Zuhur Havalimanı çevresindeki muhaliflere karadan yoğun saldırılar düzenliyor.

Rejim destekçisi güçler, muhalif askeri gruplar ile rejim karşıtı Heyet Tahrir Şam'ın kontrolündeki Sincar beldesini ele geçirmesinin ardından, stratejik öneme sahip Ebu Zuhur havalimanına yöneldi.

Rusya, Esed rejimi ile İranlı yetkililerin komuta ettiği Afgan güçleri son 2 günde Sincar beldesinden 5 kilometre kuzeye, havalimanına doğru ilerledi.

Rusya'nın hava desteği sürüyor

Rusya'nın hava saldırıları ve terör örgütü DEAŞ'la taktik iş birliği sayesinde rejim güçleri üç hafta önce Hama ilinden kuzeye doğru İdlib gerginliği azaltma bölgesinde ilerlemeye başlamıştı.

Beşşar Esed rejimi destekçisi İran kontrolündeki güçler, İdlib il merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta yer alan ve Ebu Zuhur havalimanından önceki en büyük yerleşim olan Sincar beldesini 2 gün önce ele geçirmişti.
Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırında yer alan İdlib ili, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti. Ancak rejim güçleri ve zaman zaman Rusya'nın ihlalleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, idlib, çatışma
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