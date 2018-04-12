Rejim güçleri Duma ve Doğu Guta'da kontrolü tamamen ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, rejim güçlerinin Duma'da ve Doğu Guta'nın tümünde kontrolü tamamen ele geçirdiğini belirtildi.

Ayrıca, Rus askeri polisi için "Duma'da yasa ve düzenin güvencesidir" denildi.

Esed rejimi, Duma'da kimyasal silahla saldırı düzenlemiş; 78 kişi yaşamını yitirmişti.

Esed rejimi, 18 Şubat'tan itibaren 400 bin kişinin yaşadığı Doğu Guta'ya saldırılarını yoğunlaştırmıştı.

Bu saldırılarda yaklaşık bin 600 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: TRT Haber