  • 20 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » 'Reina saldırısı' şüphelisi Danimarka'da gözaltına alındı

'Reina saldırısı' şüphelisi Danimarka'da gözaltına alındı

39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısını gerçekleştiren DEAŞ'lı terörist Masharipov'a silah ve mühimmat temin ettiği öne sürülen Asparov, ikinci kez gözaltına alındı.

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Reina saldırısı şüphelisi Danimarkada gözaltına alındı

İstanbul'da yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısını gerçekleştiren DEAŞ'lı terörist Abdulkadir Masharipov'a silah ve mühimmat temin ettiği öne sürülen 42 yaşındaki İbrahimjon Asparov, Danimarka'da ikinci kez gözaltına alındı.

Vejle Amst Avis gazetesinin haberine göre, Türkiye'nin talebi üzerine ikinci defa gözaltına alınan Asparov, çıkarıldığı mahkemeye üç polis, bir tercüman ve avukatı eşliğinde geldi.

Asparov, hakimin yönelttiği sorulara kısa yanıtlar verdi.

Savcı Dorthe Möller-Andersen'in duruşmada, Türkiye tarafından Asparov'a yöneltilen suçlamaların özetini okuduğu ve şüphelinin Türkiye'ye iade kararı netleşinceye kadar öncelikle 4 hafta gözaltında tutulmasını istediği kaydedildi.

4 hafta gözaltında tutulmasına karar verildi

Savcının talebini yerinde bulan mahkeme hakimi, İbrahimjon Asparov'un 4 hafta gözaltında tutulmasına karar verdi. Asparov'un avukatı ise bu karara itiraz etti.

Gazetenin haberinde, Asparov'u gözaltına alan polislerin, evinde bulunan bazı bilgisayar malzemelerine el koyduğu bilgisi de aktarıldı.

Asparov, Türkiye'nin talebi üzerine ilk olarak Danimarka Polis İstihbarat Teşkilatının (PET) devreye girmesiyle 29 Haziran'da Güneydoğu Jutland polisi tarafından gözaltına alınmış, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Etiketler: reina saldırı, DEAŞ, gözaltı
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