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Refah Sınır Kapısı'nın açılması için protesto

Filistinliler, Refah Sınır Kapısı'nın süresiz olarak açılması için gösteri düzenledi.

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Refah Sınır Kapısının açılması için protesto

Refah Sınır Kapısı, Gazze’nin dünyaya açılan tek kapısıydı.

Mısır’ın “terör sorunun kökünden çözmek” iddiasıyla kapattığı sınır kapısı, yalnızca istisnai durumlarda ve kısa süreli açılıyor.

Sınır kapısının süresiz olarak açılmasını isteyen Filistinliler ise gösteri düzenledi.

Sınırın açılması, hastaların tedavisi ve öğrencilerin eğitim alabilmesi için de büyük önem taşıyor.

Mısır yönetimi, Refah Sınır Kapısını, 10 yıl aradan sonra 18 Kasım'da 3 günlüğüne çift yönlü geçişlere açmıştı.

25-26-27 Kasım'da sınır açılacak

Filistin makamları da, Refah sınır kapısının 25-26 ve 27 Kasım tarihlerinde çift yönlü geçişler için tekrar açılacağı duyurmuştu.

TRT Haber

Etiketler: refah sınır kapısı, mısır, filistin
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