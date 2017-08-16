Refah Sınır Kapısı iki günlüğüne açıldı

Mısır yönetiminin, Refah Sınır Kapısı'nı insani durumlar için iki günlüğüne çift yönlü olarak açtığı bildirildi.

Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafı yetkilisi Hişam Advan, Gazzeli hacı adaylarının sınır kapısından üçüncü günde de geçiş yapmaya devam ettiğini, bunun yanı sıra insani durumları bulunan bazı kişilerin çift taraflı olarak geçmesine izin verildiğini kaydetti.

Mısır tarafının kendilerine sınır kapısının bugün ve yarın insani durumlar için çift taraflı açık olacağını bildirdiğini söyleyen Advan, sınırın Gazze tarafındaki yetkililerin Mısır tarafı ile önce hacı adaylarının, ardından da insani durumu bulunanların geçişi için anlaştığını aktardı.

Sınır kapısının 5 aydan beri kapalı olmasının, insani durumu bulunan yolcuların sorunlarını artırdığını dile getiren Advan, bu sorunun bitirilmesi için Mısırlı yetkililere sınırı sürekli açık tutma çağrısında bulundu.

Mısır, önceki gün, hac farizasını yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a geçecek Gazzeliler için Refah Sınır Kapısı'nı 4 günlüğüne geçici olarak açmıştı.

Sınır Kapıları İdaresi, insani durumlar nedeniyle sınır kapısından geçmek için kayıt yaptıran 16 bin kişinin bulunduğunu belirtiyor.

Mısır yönetimi, 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından kapattığı Refah Sınır Kapısı'nı zaman zaman kısa süreliğine açıyor.