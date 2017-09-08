  • 09 EYLÜL 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Refah Sınır Kapısı hacıların dönüşü için açıldı

Refah Sınır Kapısı hacıların dönüşü için açıldı

Mısır makamları, Refah Sınır Kapısı'nı hac ibadetini tamamlayan Filistinlilerin dönüşü için "istisnai" olarak açtı.

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Refah Sınır Kapısı hacıların dönüşü için açıldı

İsrail ablukası altındaki Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nın, Suudi Arabistan'dan dönen Filistinli hacıların geçişi için "istisnai" olarak açıldığı bildirildi.

Gazze'deki Sınır Kapıları İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, "Mısır makamlarının Gazzeli hacıların geri dönüşü için Refah Sınır Kapısı'nı açtığı" belirtildi.

Refah Sınır Kapısı'nın sadece hacılar için açıldığı, diğer Filistinlilerin geçişine ise izin verilmeyeceği kaydedilen açıklamada, kapının pazartesi, salı ve çarşamba günleri de hacıların dönüşü için açılacağı aktarıldı.

Mısır yönetimi, 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından kapattığı Refah Sınır Kapısı'nı zaman zaman kısa süreliğine açıyor. 

Etiketler: refah sınır kapısı, mısır, israil, hacılar
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