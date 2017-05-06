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Refah Sınır Kapısı "geçici ve tek yönlü" olarak açıldı

Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki sınır kapısı, "acil durumlar" için tek yönlü olarak üç gün boyunca açık kalacak.