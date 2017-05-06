  • 06 MAYIS 2017, CUMARTESI

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Refah Sınır Kapısı "geçici ve tek yönlü" olarak açıldı

Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki sınır kapısı, "acil durumlar" için tek yönlü olarak üç gün boyunca açık kalacak.

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Refah Sınır Kapısı &quot;geçici ve tek yönlü&quot; olarak açıldı

Mısır yönetiminin Refah Sınır Kapısı'nı üç günlüğüne tek yönlü olarak açtığı bildirildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığına bağlı Sınır Kapıları İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır makamları Refah Sınır Kapısı'nı Gazze'ye dönecekler için tek yönlü olarak açtı.

Üç gün boyunca açık kalacak sınır kapısından hastalar, öğrenciler ve oturum izni bulunan yabancıların Gazze Şeridi'ne geçebileceği ifade edildi.

Sınır Kapıları İdaresi, insani durumlar nedeniyle sınır kapısından geçmek için kayıt yaptıran yaklaşık 20 bin kişinin bulunduğunu belirtiyor.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, 45 gündür kapalı olan Refah Sınır Kapısı'nı açması için geçen ay Mısır'a çağrıda bulunmuştu.

Mısır yönetimi, 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından kapattığı Refah Sınır Kapısı'nı zaman zaman kısa süreliğine açıyor.

Etiketler: refah sınır kapısı, Mısır ile Gazze Şeridi
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