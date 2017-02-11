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Refah Sınır Kapısı geçici olarak açıldı

Mısır yönetimi, İsrail ablukası nedeniyle Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nı 3 günlüğüne çift yönlü olarak açtı.

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Refah Sınır Kapısı geçici olarak açıldı

Mısır yönetiminin Refah Sınır Kapısı'nı üç günlüğüne çift yönlü olarak açtığı bildirildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığına bağlı Sınır Kapıları İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ablukası nedeniyle Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nın, acil durumlar için geçici olarak açıldığı belirtildi.

Üç gün boyunca çift yönlü açık kalacak sınır kapısından hasta, öğrenci, oturum izni bulunan ve yabancı pasaport hamili vatandaşların geçebileceği ifade edildi.

Sınır Kapıları İdaresi, insani durumlar nedeniyle sınır kapısından geçmek için kayıt yaptıran 16 bin kişinin bulunduğunu belirtiyor.

Mısır yönetimi, 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından kapattığı Refah Sınır Kapısı'nı zaman zaman kısa süreliğine açıyor. AA

Etiketler: mısır yönetimi, İsrail ablukası, Gazze Şeridi, refah sınır kapısı
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