  • 22 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Refah Sınır Kapısı ani bir kararla kapatıldı

Mısır yönetimi, 4 günlüğüne açılan Refah Sınır Kapısı'nı ani bir kararla kapattı. Sınır kapısının kapatılma nedeniyle ilgili bilgi paylaşılmadı.

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Refah Sınır Kapısı ani bir kararla kapatıldı

Filistin'in Kahire Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Mısır yönetiminin, sınır kapısının kapatıldığı bilgisini kendilerine ilettiği belirtildi. 

Açıklamada, Mısır'ın İsmailiyye ile El-Ariş kentlerini birbirine bağlayan otoyoldaki Filistinlilerin can güvenliğinin sağlanması için Büyükelçi Diyab el-Levh başkanlığında kriz yönetim hücresi oluşturulduğu ifade edildi.

Mısır yönetimi Refah Sınır Kapısı'nı "istisnai durumlar" için 4 günlüğüne çift yönlü açmıştı.

Sınır kapıları çeşitli bahanelerle sık sık kapatılıyor

Gazze Şeridi'ne giriş çıkışların yapıldığı 7 sınır kapısından Mısır'ın kontrolündeki Refah hariç 6'sı İsrail'in kontrolünde bulunuyor.

Bu 6 kapıdan ticari amaçla kullanılan 4'ü Hamas'ın seçimleri kazanarak görevi devralmasının ardından Haziran 2007'de İsrail tarafından kapatılmıştı. Diğer iki kapıdan Beyt Hanun yabancı pasaport taşıyanlar, hasta ve iş adamlarının Batı Şeria'ya geçişi, Kerm Ebu Salim de bazı ticari ürünlerin geçişi için kullanılıyor.

Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun çeşitli gerekçelerle sık sık kapatılıyor.

Mısır yönetimi de 2013'te gerçekleşen askeri darbenin ardından Refah Sınır Kapısı'nı neredeyse tamamen kapalı tutuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: refah sınır kapısı, mısır
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