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Refah Sınır Kapısı 3 günlüğüne açıldı

Mısır yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre Refah Sınır Kapısı 3 günlüğüne açıldı.

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Refah Sınır Kapısı 3 günlüğüne açıldı

Mısır yönetimi tarafından 3 Temmuz 2013'de askeri darbe sonrası kapatılan Refah Sınır Kapısı'nı üç günlüğüne çift yönlü olarak açtığı bildirildi.

Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafı sorumlusu Hişam Advan, yaptığı açıklamada, sınır kapısının üç gün boyunca çift yönlü olarak açık kalacağını ifade etti.

Advan, bu günlerde hasta, öğrenci, oturum izni bulunan ve yabancı pasaport hamili vatandaşların sınır kapısından geçiş yapabileceğini aktardı.

Öte yandan, sınır kapısının açılacağı haberini alan yüzlerce kişinin Filistin tarafındaki bekleme salonunda toplandığı görüldü.

Gazze'deki Sınır Kapıları İdaresi, insani durumlardan dolayı sınır kapısından geçmek isteyen 16 bin kişiyi kayıt altına aldıklarını belirtiyor.

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı İsmail Heniyye, hac ibadetini yerine getirmek üzere 5 Eylül'de Gazze'den Suudi Arabistan'a gitmiş, ardından Katar ve Mısır'da Filistin konusunda görüşmeler gerçekleştirmişti.

Heniye, Mısırlı yetkililerle "başarılı" ve "verimli" görüşmeler yaptıklarını, sonuçlarının yakında görüleceğini açıklamıştı.

Etiketler: refah sınır kapısı, mısır yönetimi
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