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Buradasınız : » » Refah Sınır Kapısı 2 günlüğüne açıldı

Refah Sınır Kapısı 2 günlüğüne açıldı

Mısır makamları, İsrail ablukası altındaki Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı "istisnai durumlar" için iki günlüğüne çift yönlü açtı.

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Refah Sınır Kapısı 2 günlüğüne açıldı

İstisnai durumlar için geçici süreyle açılan Refah Sınır Kapısı'ndan otobüslerle Mısır tarafına geçişler başlarken, ticari mal yüklü tırlar da sınırdan geçerek Gazze Şeridi'ne ulaştı.

Gazze Şeridi'ne giriş çıkışların yapıldığı 7 sınır kapısından Mısır'ın kontrolündeki Refah hariç 6'sı İsrail'in kontrolünde bulunuyor.

Bu 6 kapıdan ticari amaçla kullanılan 4'ü Hamas'ın seçimleri kazanarak görevi devralmasının ardından Haziran 2007'de İsrail tarafından kapatılmıştı. Diğer iki kapıdan Beyt Hanun yabancı pasaport taşıyanlar, hasta ve iş adamlarının Batı Şeria'ya geçişi, Kerm Ebu Salim ise bazı ticari ürünlerin geçişi için kullanılıyor.

Mısır'daki darbenin ardından kapalı tutuluyor

Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun çeşitli gerekçelerle sık sık kapatılıyor.

Mısır yönetimi de 2013'te gerçekleşen askeri darbenin ardından Refah Sınır Kapısı'nı neredeyse tamamen kapalı tutuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: refah sınır kapısı, mısır, gazze
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