  • 18 KASIM 2017, CUMARTESI

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Refah Sınır Kapısı, 10 yıl sonra Filistin yönetiminin idaresinde açıldı

Mısır'ın Filistin yönetiminin idaresine geçen Refah Sınır Kapısı'nı "istisnai durumlar" için çift yönlü geçişlere açtığı bildirildi.

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Refah Sınır Kapısı, 10 yıl sonra Filistin yönetiminin idaresinde açıldı

Mısır yönetimi, 10 yıl aradan sonra bu ayın başında Filistin yönetiminin idaresine geçen Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı 3 günlüğüne istisnai olarak açtı.

Sınır kapısının hasta ve öğrenci gibi insani durumu nedeniyle giriş ya da çıkış yapması gereken kişiler için açıldığı belirtildi.

Hamas ile Fetih heyetleri Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" imzalamıştı. Anlaşmayla Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümeti'nin en geç 1 Aralık tarihine kadar Gazze'deki tüm görevlerini Batı Şeria'da olduğu gibi yerine getirmesi planlanıyor.

Filistin Bayındırlık ve İskân Bakanı Mufid Hasayine, 1 Kasım itibarıyla tüm sınır kapılarını Hamas'tan devraldıklarını, hükümetin Refah Sınır Kapısı'ndaki görevine 15 Kasım'da başlayacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: refah sınır kapısı, filistin, gazze
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