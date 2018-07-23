Raşit Dostum'un uçağının indiği havaalanı yakınında patlama

Bir süredir Türkiye'de bulunan Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşit Dostum'u taşıyan uçağın Kabil Havaalanı'na inmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı kendisini karşılayan yetkililer ve taraftarlarıyla selamlaştı.

Dostum'u taşıyan konvoyun evine gitmek için harekete geçmesinin hemen ardından, yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamadan sonra havaalanı civarında internet kesildi.

Ölenlerin arasında Dostum'un korumaları da var

Dostum, intihar saldırısı sonucu gerçekleştiği anlaşılan patlamada, ilk belirlemelere göre kendisini koruyan güvenlik görevlilerinden 9'unun hayatını kaybettiğini ve yaralananlar olduğunu açıkladı.

18 kişi öldü, 60'ın üzerinde kişi yaralandı

Afganistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mecruh, patlamada 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, 60'ın üzerinde kişinin yaralandığını belirtti.

Mecruh, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu söyledi.

Kaynak: AA