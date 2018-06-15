Ramazan Bayramı dünyanın dört bir yanında kutlanıyor

Endonezyalı Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazı için camilere akın etti.

Dünyanın en yoğun Müslüman topluluğuna sahip 260 milyon nüfuslu Endonezya’da Müslümanlar, bayram namazını kılmak için camileri doldurdu.

Ülkede dini bayramlarda yöresel kıyafetler ve renkli giyinme geleneği sürdürülürken, bayram namazlarına kadınlar da katıldı.

Camilerde verilen vaazlarda topluma birlik ve sevgi mesalarının yanı sıra bayramda akraba ziyaretinin önemi vurgulandı.

Öte yandan Devlet Başkanı Joko Widodo da Bogor kentindeki Bogor Botanik Bahçesi’nde kurulan alanda bayram namazını kılarken, namaz sonrası halk ile bayramlaştı.

Kırgızistan

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te on binlerce Müslüman, bayram namazını Başbakanlık binası önündeki meydanda kıldı.

Bayram namazını, Kırgızistan Müftüsü Maksatbek Toktomuşev kıldırdı. Namazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Toktomuşev de verdiği vaazda, İslam dininde Ramazan Bayramı'nın önemine değinerek, yolsuzluk ve evlilik için kız kaçırma vakalarının günahların arasında yer aldığını ifade etti.

Bayram namazına katılan Meclis Bakanı Dastanbek Cumabekov, Rusya'da bulunan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov adına bayram tebrik mesajını okudu.

Gürcistan

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yaşayan veya buraya turist olarak gelen Müslümanlar bayram namazını Tiflis Cuma Camisi'nde kıldı.

Tiflis'in tarihi merkezinde bulunan camideki namaza Gürcüler, Türkler, Azerbaycanlılar ile farklı etnik kökenlerden diğer Müslümanlar katıldı. Bayram namazını Doğu Gürcistan Müftüsü Yasin Aliyev kıldırdı.

Aliyev, namazından ardından, tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı ve birbirlerine destek olmaya çağırdı.

Öte yandan kalabalık dolayısıyla camide yer bulamayan yüzlerce Müslüman namazını dışarıda yere serdikleri seccadeler üzerinde kıldı.

Kerkük

Irak'ın Kerkük kentinde, bayram namazı için camilere akın eden vatandaşlar, ülkenin barışa ve huzura kavuşması için dua ettiler.

Kerkük'ün Musalla semtindeki Avcı Camisi imam hatibi Adil Mahmud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''En büyük dilek ve arzumuz tüm Müslüman ülkelerinin barış ve huzur içinde olmasıdır.'' dedi.

Dünyadaki birçok Müslüman ülkelerinin savaş, çatışma ve sorun içinde olduğuna dikkati çeken Mahmud, ''Oldukça zor bir dönemden geçen Müslüman ülkeler ve toplumlarının yanında tek ülke Türkiye olmuştur. Filistin, Gazze, Arakan ve Doğu Türkistan Müslümanlarının imdadına Türkiye yetişmiştir.'' diye konuştu.

Madmud, son on beş yıldan beri her türlü terör olayları ile mücadele eden Irak için de iyi dileklerde bulunarak, ''Ülkemizin huzura kavuşması için mutlaka birlik ve beraberliğin sağlanması gerekiyor. Aramıza koyulan bu ayrımcılığı ortadan kaldırmanın zamanı gelmiştir.'' ifadesini kullandı.

Afganistan

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin 20 Haziran'a kadar Taliban'a yönelik geçici ateşkes ilan etmesinin ardından Taliban'ın da Ramazan Bayramı'nda üç günlük ateşkes kararından mutlu olan Afgan halkı, camileri doldurdu.

Binlerce kişinin katıldığı namazdan sonra okunan hutbede birlik ve beraberliğin önemi vurgulandı. Sıkı güvenlik önlemleri altında kılınan namazı sonrası toplu bayramlaşma töreni düzenlendi.

Azerbaycan

Azerbaycan'da ise İlahiyyat, Karaçukur ve Tezepir camileri ile Gök Mescit sabahın erken saatlerinde itibaren bayram namazı kılmak isteyen vatandaşların akınına uğradı. Başkent Bakü'nün en büyük camilerinden Haydar Camisi de bayram namazı kılmak isteyenlerle doldu.

Namaz sonrasında ülkenin huzur ve refahı, işgal altındaki Dağlık Karabağ ve diğer bölgelerin düşman işgalinden kurtarılması, İslam alemindeki sıkıntıların sona ermesi için dualar edildi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de bir mesaj yayımlayarak vatandaşların bayramını kutladı.

Özbekistan

Ramazan ayına Türkiye'den bir gün sonra başlayan ülkede halk, sabah erken saatlerde bayram namazlarını kılmak için cami ve mescitlere akın etti.

Başkent Taşkent'te Müslümanlar, camilerde yer kalmayınca yol ve parklarda namazlarını kıldı.

Namazın ardından ülkenin kalkınması, refah, huzur, tüm dünyada barış ve istikrar için dua edildi. Namazdan sonra vatandaşlar bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev de bayram dolayısıyla yayınladığı mesajında, son dönemde ülkede dini alanda çok sayıda çalışmaların yapıldığını, İmam Buhari ve İmam Tirmizi uluslararası araştırma merkezleri ile İslam Medeniyeti Merkezi ve Özbekistan Uluslararası İslam Akademisinin kurulduğunu hatırlatttı.

İsveç

İsveç'in başkenti Stockholm'de ise Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Camisi'de bayram namazını kıldı.

Namazdan önce konuşan İsveç Sosyal Hizmetler ve Din Hizmetleri Müşaviri Fatih Mehmet Karaca, toplumsal birliğe ve beraberliğe vurgu yaptı. Bayram gününde kırgınlıkların ve dargınlıkların son bulması gerektiğine işaret eden Karaca, küskünlerin ve çekişmelerin ortadan kaldırılmasının önemine değindi.

Namazın ardından halk bayramlaştı. Bayram namazını vatandaşlarla kılan Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Emre Yunt ve Birinci Müsteşar Türker Oba da cemaatle bayramlaştı.

Almanya

Almanya'nın başkenti Berlin'de Mitte ilçesinde bulunan Ayasofya Camisi’ne gelen vatandaşlar yer bulamayınca caminin dışında namaz kıldı.

Namazın ardından Müslümanlar birbirileriyle kucaklaşarak bayramlaştı.

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi'nde de bayram namazı kılındı.

Din görevlisi Emre Şimşek’in okuduğu hutbenin ardından dünyanın çeşitli bölgelerinde sıkıntı yaşayan, gözyaşı döken ve Ramazan Bayramı coşkusunu yaşayamayan Müslümanlar ve tüm İslam alemi için dua edildi.

Bayram namazının ardından toplu bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Cami çıkışında ise tatlı ikram edildi.

Rusya

Moskova'da bayram namazı için camileri dolduran Müslümanlar, caddelerde saf tuttu.

Moskova Merkez Camisi’nde Ramazan Bayramı için kılınacak namaz öncesinde cami etrafındaki bütün cadde ve sokaklar Müslümanların ibadet etmesi için özel olarak trafiğe kapatıldı, polis güvenlik önlemi aldı.

Moskova Merkez Camisi’nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başbakan Dmitriy Medvedev’in ülkedeki Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutlayan mesajı okundu. Rus devlet televizyon kanalı Rossiya-1 bayram namazını canlı yayınladı.

Yaklaşık 20 milyon Müslümanın yaşadığı Rusya Federasyonu’nda 7 bin civarında cami ve mescit bulunuyor.

Kazakistan

Kazakistan’da başkent Astana'daki Nur Astana Merkez Camisi'ne sabah saatlerinde akın eden binlerce Müslüman, vaaz dinledi ve bayram namazını kıldı. Caminin avlusunda kurulan çadırlarda yemek ikram edildi.

Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği'nin de bayram dolayısıyla düzenlediği resepsiyona, Kazakistan'daki Türk kuruluşları temsilcileri ve Türk vatandaşları katıldı.

KKTC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatandaşlar, Ramazan Bayramı dolayısıyla camileri doldurdu.

Girne Nurettin Ersin Paşa Camisi'ne çocuklarıyla gelen çok sayıda kişi, kalabalık nedeniyle camiye giremeyince bayram namazını avluda kıldı. Caminin çevresinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Vatandaşlara cami avlusunda lokma tatlısı ikram edildi. Okunan hutbe ve edilen duaların ardından Müslümanlar birbirleriyle bayramlaştı.

Bu arada çeşitli ülkelerden gelen Müslümanlar da bayram coşkusuna Girne Nurettin Ersin Paşa ve diğer camiler de ortak oldu.

Balkanlar'da Ramazan Bayramı coşkusu

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Karadağ, Hırvatistan ve Sırbistan'da yaşayan Müslümanlar, bayram namazı için bulundukları şehirlerdeki camileri doldurdu.

Bayram coşkusunun sabahın ilk saatlerinden itibaren hissedildiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi, bayram namazında dolup taştı.

Kosova'nın başkenti Priştine'deki Müslümanlar da bayram namazı için tarihi Fatih Sultan Mehmet Camisi'ne akın etti.

Bayram namazının en yoğun hissedildiği ülkelerden biri de Arnavutluk oldu.

Başkent Tiran'da bayram namazı, yeterli büyüklükte cami olmaması nedeniyle Millet Şehitleri Bulvarı'nda kılındı. Ramazan Bayramı, ülkenin diğer şehirlerinde de coşkuyla karşılandı.

Bölgenin en küçük ülkesi Karadağ'da yaşan Müslümanlar da bayram coşkusunu yaşıyor.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami olan Bayraklı'da da bayram namazı için buraya akın eden Müslümanlarla dolup taştı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de ise şehirle aynı ismi taşıyan camide buluşan Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı coşkuyla karşıladı. Müslümanlar namazın ardından dua edip birbirleriyle bayramlaştı.

Kaynak: AA