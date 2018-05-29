Ramazan ayında Avrupa'da İslamofobik söylemler arttı

Ramazan ayında Avrupa genelinde aşırı sağcı ve ırkçı söylemleriyle tanınan siyasetçilerin İslamofobik söylemlerinde artış oldu.

İslamofobik vaka ve söylemler Belçika, Hollanda, Danimarka, Fransa, İsveç ve Almanya gibi ülkelerde daha fazla.

Belçika'da Müslümanlar aşırı sağcı partinin hedefinde

Belçika’da aşırı sağcı ve ırkçı politikalarıyla bilinen Flaman Menfaati (Vlaams Belang) Partisi, sıklıkla ülkedeki Müslüman toplumu hedef almasıyla tanınıyor.

Partinin önde gelen liderlerinden Filip Dewinter, Ramazan'ın ilk 10 gününde sosyal medya hesabından 20'den fazla İslamofobik içerikli paylaşım yaptı.

Anvers Belediyesi'nin Müslümanlara sahur öncesi yiyecek dağıtmasını protesto eden Dewinter, bir paylaşımında "Ramazan'da mangal. Menüde domuz çevirme ve alkol var" yazdı.

Parti üyesi ve eski güzellik kraliçesi Anke Van Dermeersch, yazdığı kitabın kapağında topuklu ayakkabıyla kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'in üzerine basan bir kadın fotoğrafını kullanmış ve Ku'ran-ı Kerim'den "askeri el kitabı" diye bahsetmişti.

Aşırı sağcı Dermeersch de, Ramazan'ın ilk haftasında Kur'an-ı Kerim hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) dava açacağını duyurdu.

Hollanda'da aşırı sağcı Wilders'tan Ramazan provokasyonu

Hollanda'da da Müslüman karşıtı tutumuyla tanınmış Özgürlükler Partisi (PVV) lideri Geert Wilders Ramazan başında, Hollanda Parlamentosu binasında "Hazreti Muhammed" temalı karikatür yarışması düzenleyeceğini açıkladı.

Bunun hemen ardından Hollanda'nın kamu yayın kuruluşunda, yerel seçimlere yönelik programda PVV'nin "İslam ölümcüldür" ifadelerinin yer aldığı reklam filmi tekrar yayınlandı.

Savcılık, reklamla ilgili suç duyurusunda bulunulmasının ardından filmin bir gruba yönelik hakaret ya da ayrımcılık içermediğini ve şiddete teşvik etmediği görüşünü bildirdi.

Hollanda'daki İslam karşıtı hareket PEGIDA da sosyal medya üzerinden, “Ramazan'la defol git” kampanyası başlattı. PEGIDA, ayrıca Ramazan'ın farklı günlerinde camilere yakın yerlerde "domuz etiyle" mangal yapacağını duyurdu.

Danimarkalı bakan oruç tutanların "tehlikeli" olduğunu savundu

Avrupa'da Ramazan'da en tartışmalı çıkışlardan biri, ülkedeki farklı toplumlar arasındaki uyumu sağlamakla görevli Danimarka Göç ve Uyum Bakanı İnger Stöjberg'den geldi.

"Oruç tutan Müslümanlar, Danimarka toplumuna zarar vermemek için iş yerlerinden izin almalı" diyen Stöjberg, oruç tutarak çalışan kişilerin "tüm toplumu tehlikeye attığını" savundu.

Ülkedeki farklı toplumlar arasında entegrasyonu sağlamakla yükümlü bakanın, toplumu daha da bölmeye yönelik bir söylem takınması dikkat çekti.

Fransa'da başörtülü öğrenci derneği başkanı hedefte

Fransa'da ise, Paris IV Sorbonne Üniversitesi Öğrenci Derneği'nin (UNEF) başörtülü başkanı Maryam Pougetoux, Ramazan ayında siyasetçiler tarafından hedef seçildi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, Pougetoux'un bir televizyon kanalında Fransa'daki eğitim reformlarıyla ilgili konuşması hakkında, "Şoke edici. Bu bir dini yayma çalışmasıdır. Bazı kişilerin bu dini işaretler aracılığıyla provokasyon hedefinde olduklarını görüyoruz" dedi.

Mizah dergisi Charlie Hebdo, bu haftaki sayısının kapağında Pougetoux'a yer verdi ve genç kızı "maymun" şeklinde karikatürize etti.

İsveç'te karikatürlü saldırı

İsveç'te de aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi'nin (SD) yayın organı Samtiden dergisinin eski Genel Yayın Yönetmeni Jan Sjunnesson, Ramazan'da Müslümanları karikatürle hedef aldı.

Sjunnesson, sosyal medya hesabından Müslümanlara hakaret içeren iki karikatür paylaştı. Karikatürün birinde erkek çocukların bir kız çocuğunu taşladığı resmedilirken, diğerinde geleneksel Arap kıyafetleri giyen iki kişinin bir erkeği kırbaçladığı fotoğrafla "Babamla işteyiz" mesajı yer aldı.

İsveç savcılığı, Sjunnesson hakkında "nefret suçu" işlediği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Camilere saldırılar

Halihazırda Avrupa'da yaygın olan cami ve İslami derneklere saldırılar, Ramazan ayında da devam etti.

Geçen hafta İtalya'nın kuzeyinde bulunan Rapallo şehrinde bulunan İslam merkezine saldırı düzenlendi. Saldırgan, merkezdeki Kur'an-ı Kerim'i yırttı, üstüne gamalı haç çizdi ve hakaret dolu sözler yazdı.

Ramazan'ın ilk günlerinde İsveç'in Hesselholm şehrindeki 200 kişilik mescit kundaklandı. Yangın nedeniyle Hesselholm İslam Kütür Derneği'ne ait apartmanın alt katındaki mescitte büyük hasar meydana geldi. Bölgedeki Müslümanların temel ibadet yeri ellerinden alınmış oldu.

Terör örgütü PKK yandaşları Ramazan ayında da her zaman olduğu gibi cami saldırılarını sürdürdü. Geçen hafta Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Ermannhausen şehrindeki bir camiyi hedef alan sempatizanlar, cami duvarlarına tehdit mesajı yazdı.

Kaynak: AA