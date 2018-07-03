Ramallah'ta Filistinlilerden "Erdoğan'a tebrik" buluşması

Filistin Türkiye Dostluk Derneği, işgal altındaki Batı Şeria'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etmek isteyen Filistinliler için bir program düzenledi.

Ramallah'ta düzenlenen programa Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Maslahatgüzarı Erman Topçu, Fetih Hareketi Merkezi Konsey Üyesi Muhammed Iştiyye ve Filistinli iş adamlarının yanı sıra çok sayıda konuk katıldı.

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Maslahatgüzarı Topçu yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki seçimlerin tamamlanmasının ardından Filistin'deki bütün kardeşlerimizden, hayatın her alanından, siyasetten olsun, toplumsal hayattan olsun tebrikler alıyoruz. Başkonsolosluğumuza ziyaretler gerçekleştiriliyor." dedi.

Seçimin hemen ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ilk arayan liderlerden biri olduğuna dikkati çeken Topçu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferinin Kudüs ve Filistin'in zaferi olduğu" yönündeki açıklamalarını hatırlattı.

Hamas Lideri İsmail Heniyye'nin de Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik ettiğini vurgulayan Topçu, "Seçimlerin Filistin ve Kudüs davası için ne kadar önemli olduğunun farkındayız." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Filistin halkları arasındaki dostluk bağlarının çok güçlü olduğunu belirten Topçu, bu bağların ne kadar güçlü olduğuna bir kez daha şahit olduklarını ve Filistin halkının tebriklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ileteceklerini söyledi.

"Filistin'in Türkiye konusunda İsrail'i uyardığı" iddialarına yalanlama

Öte yandan Fetih Hareketi Merkezi Konsey Üyesi Iştiyye ise Türkiye ile Filistin arasındaki ayrıcalıklı ilişkiye işaret etti.

Iştiyye, "Türkiye-Filistin ilişkileri çok ayrıcalıklı bir konumdadır. Özellikle de siyaset, akademi ve ekonomi alanında çok büyük önem arz etmektedir." dedi.

Geçen hafta İsrail basınında yer alan "Filistin yönetiminin, Türkiye'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yürüttüğü faaliyetleri nedeniyle İsrail'i uyardığı" şeklindeki iddiaları yalanlayan Iştiyye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası arenada Filistin davasına verdiği desteğe vurgu yaparak, "Türkiye'nin Kudüs başta olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria ile İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşayan Filistinlilere verdiği desteği takdir ettiklerini" ifade etti.

Bu arada Filistin Türkiye Dostluk Derneği Başkanı Muhammed Cevher ise Erdoğan'ın seçim başarısından duydukları memnuniyeti ifade etti.

Cevher, "Türkiye'deki seçimlerin ne kadar demokratik ve şeffaf olduğunu gördük. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısına da çok sevindik." dedi.

Dernekte bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi dolayısıyla tebrikleri kabul ettiklerini kaydeden Cevher, "Filistin'den tebrikleri kabul etmek bizim görevimiz. Türkiye'nin demokrasi tecrübesinden istifade etmeyi ve ülkemizde uygulamayı temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Filistin Türkiye Dostluk Derneğinde düzenlenen tebrik kabul töreninin ardından konuklara, Türk lokumu ile Filistin kahvesi ikram edildi.

Kaynak: AA