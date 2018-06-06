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Rakka'daki hava saldırılarında yüzlerce sivil öldü

Uluslararası Af Örgütü, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun Rakka'daki saldırılarında hayatını kaybeden sivil sayısının, açıklanan sayıların çok üzerinde olduğunu duyurdu.

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Rakkadaki hava saldırılarında yüzlerce sivil öldü

2017 yılı Haziran ayında başlayan Rakka harekâtında hava saldırısı düzenlenen 42 noktayı ziyaret eden Uluslararası Af Örgütü yetkilileri, birçok noktada sivillerin de hava bombardımanı sonucu öldüğü sonucuna ulaştı.

Uluslararası Af Örgütü, ABD öncülüğündeki koalisyonun havadan; Suriye Demokratik Güçleri'nin karadan yürüttüğü Rakka saldırılarında uluslararası hukukun ihlâl edildiğini söyledi.

Sivillerin güvenliği dikkate alınmadı

Koalisyon tarafından gerçekleştirilen hava saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısının açıklanan sayıların çok üzerinde olduğunu duyuran Uluslararası Af Örgütü, koalisyon güçlerini sivillerin güvenliğini dikkate almamakla suçladı.

Raporda harekât sırasında Rakka'da bulunan Badran ailesinin çatışmalardan kaçmak için dört kez ev değiştirdiği ifade ediliyor ve "20 Ağustos'ta düzenlenen hava operasyonunda ailenin üç farklı kuşaktan 39 üyesi öldü" deniyor.

Aynı hava operasyonunda Badran ailesinin 10 komşusunun da öldüğü ifade ediliyor.

Kaynak: TRT Haber, BBC

Etiketler: Yemen, Uluslararası Af Örgütü, rakka, hava saldırıları
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