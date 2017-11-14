Rakka'da terör örgütlerinin kirli anlaşması

Suriye'de PKK/PYD, DEAŞ ile süren 1 haftalık görüşmelerin ardından, örgütün yerli terörist savaşçılarının Rakka'yı terk etmesine izin verdi.

Anadolu Ajansı haberi yerel kaynakları dayandırıyor.

DEAŞ'ın yerli militanları, Deyrizor'un kırsal kesimlerine tahliye ediliyor.

PKK/PYD'nin DEAŞ'ın yabancı terörist savaşçılarıyla çatışmaya devam etmesi bekleniyor.

Kaynaklar, tahliyenin ardından kentin tamamına yakınının PKK/PYD'nin kontrolüne geçtiğini belirtti.

İki terör örgütünün vardığı anlaşma gereği DEAŞ'ın yabancı terörist savaşçılarının çıkışına ise henüz müsaade edilmediği öğrenildi.

Halen Rakka'da olan yabancı militanlar, kentte oldukça küçük bir alanı kontrol ediyor.

ABD, Suriye'de DEAŞ'a karşı yürütülen mücadelede terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'yi destekliyor. Türkiye ABD'yi bir terör örgütüne karşı bir başka terör örgütü olan PYD'yi desteklediği için ABD'yi eleştiriyor.