  • 20 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 29º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.528
    EURO 4.069
  • BIST 107381.62
    ALTIN 140.575
Buradasınız : » » Rakka’da son 24 saatte en az 54 sivil hayatını kaybetti

Rakka’da son 24 saatte en az 54 sivil hayatını kaybetti

Suriye'de Rakka’da düzenlenen saldırılarda son 24 saatte en az 54 sivil hayatını kaybetti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Rakkada son 24 saatte en az 54 sivil hayatını kaybetti

Suriye'de Rakka’da düzenlenen saldırılarda son 24 saatte en az 54 sivil hayatını kaybetti.

"Rakka sessizce katlediliyor" isimli DEAŞ ve PKK/PYD karşıtı yerel aktivist ağının sosyal medya hesabında paylaştığı bilgilerde, son 24 saatte Rakka’ya koalisyonun 70’in üzerinde hava saldırısı, terör örgütü PKK/PYD liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) de 800’den fazla top atışı yaptığı belirtildi.

Koalisyonun Rakka’nın Nazel Şahda ve Set El Devle mahallelerine gerçekleştirdiği hava saldırılarında en az 18 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden platform, ABD ve PKK/PYD’nin Rakka’ya yönelik saldırıları nedeniyle kentten çıkmaya çalışan 14 sivilin de terör örgütü DEAŞ’ın döşediği mayınların patlaması sonucu öldüğünü bildirdi.

Platformun verdiği bilgilere göre Rus savaş uçaklarının Madan ve Zor Şamir mahallelerine gerçekleştirdiği saldırılarda da 11’i çocuk en az 22 sivil hayatını kaybetti.

ABD'nin öncülük ettiği Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu, Rakka kent merkezine yönelik operasyonunun 6 Haziran itibarıyla başladığını duyurmuştu. 

Etiketler: suriye, rakka, sivil halk, rejim saldırı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER