  • 12 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.541
    EURO 4.188
  • BIST 106963.1
    ALTIN 146.504
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Rakka, karadan ve havadan yoğun kuşatma altında

Rakka, karadan ve havadan yoğun kuşatma altında

Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki Rakka kent merkezine düzenlenen kara ve hava saldırılarında iki ayda 946 sivilin öldüğü bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Rakka, karadan ve havadan yoğun kuşatma altında

Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki Rakka kent merkezine düzenlenen kara ve hava saldırılarında iki ayda 946 sivilin öldüğü bildirildi.

"Rakka Sessizce Katlediliyor" isimli yerel aktivist ağı, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun 9 Haziran-8 Ağustos tarihleri arasında Rakka kent merkezine düzenlediği saldırılarda, en az 946 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Ayrıca iki aydır su ve elektriklerin kesik olduğu Rakka'dan yaklaşık 450 bin sivilin, DAEŞ karşıtı koalisyonun ve PKK/PYD'nin saldırıları yüzünden evlerini terk ettiği kaydedildi.

Aktivist ağının internet sitesinde, "PYD'in kuşattığı Rakka'da yaklaşık 30 bin sivil, DEAŞ'in döşediği mayınlar ve kentten kaçmanın zor olması nedeniyle mahsur kalmış durumda." ifadeleri yer aldı.

Terör örgütü PKK/PYD'nin rastgele saldırıları yüzünden DEAŞ'ın farklı yöntemlere başvurduğunu belirten aktivist ağı, "DEAŞ, Rakka'yı savunmak için intihar eylemlerini arttırdı. Şu ana kadar 60'dan fazla intihar saldırısı düzenledi." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler: suriye, rakka, DEAŞ
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER